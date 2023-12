Alitalia: Fit-Cisl, in poche righe si cancellano anni di storia penalizzando lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È surreale e incomprensibile che in Italia si licenzino quelle professionalità che saranno a breve indispensabili vista la significativa ripresa del trasporto aereo. I dati di traffico presentati dall'Enac nei primi giorni di novembre e relativi al terzo trimestre 2023, scattano una fotografia di un mercato del trasporto aereo italiano in salute, registrando un incremento del +11,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un +4,2 per cento% rispetto al terzo trimestre 2019 (anno pre-pandemia) nel comparto passeggeri. Performance ugualmente positive anche nel settore cargo". Lo dichiara in una nota il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, commentando la decisione dei commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria, avvenuta peraltro senza un preventivo confronto con il sindacato, di licenziare 2.723 dipendenti con la motivazione di essere "impossibilitata al reimpiego dei lavoratori". "La notizia di questi licenziamenti giunge in maniera totalmente inaspettata, soprattutto alla luce dei precisi impegni presi con il sindacato e quindi con le lavoratrici e i lavoratori che non possono essere disattesi. In considerazione del previsto trend di crescita di domanda del trasporto aereo – continua la nota – noi chiediamo che alle lavoratrici e lavoratori vada garantito il mantenimento delle certificazioni aeronautiche e la proroga della cassa integrazione, almeno fino alla loro ricollocazione che, sulla base dei dati di traffico e dei programmi previsti dal piano industriale di Ita con l'acquisizione di nuovi aeromobili, può avvenire entro il 2025".