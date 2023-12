Cop28: Gualtieri, obiettivo Roma per 2030 ambizioso, riduzione 66 per cento emissioni Co2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'obiettivo di Roma nella lotta al cambiamento climatico "è ambizioso" perché la Capitale si impegna a "ridurre del 66,3 per cento le emissioni di Co2 entro il 2030". Lo ha ribadito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota sui social network in occasione del primo "Local climate action summit" all'interno della Cop28 a Dubai organizzata dalla rete C40, di cui Roma è parte tra le grandi città del mondo impegnate sul clima. "La Cop28 - afferma Gualtieri - dovrà tracciare la rotta per la crescita delle fonti rinnovabili, la riduzione progressiva dell'utilizzo di fonti fossili, il rafforzamento degli interventi di adattamento ad un clima che sta già cambiando con impatti sempre più violenti e frequenti. Roma sta già facendo la propria parte in questa direzione e sempre più vuole essere protagonista. Roma Capitale infatti ha approvato il 14 novembre il nuovo Paesc (Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima) impegnandosi a una riduzione delle emissioni del 66,3 per cento al 2030. Questo obiettivo è stato elevato rispetto a quello previsto nel precedente Piano del 2021 che era del 51,6 per cento, in linea con l'obiettivo di fermare entro 1,5 gradi l'aumento medio della temperatura globale entro questo secolo, come previsto dall'Accordo di Parigi". (Rer)