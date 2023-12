Medio Oriente: Macron questa sera in Qatar per lavorare a nuova tregua e rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron sarà questa sera in Qatar per un colloquio con l'emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Lo ha reso noto Macron alla Cop28 di Dubai. Lo scopo dell’incontro è di assistere nel negoziato di una nuova tregua tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, ma anche al rilascio di altri ostaggi ancora nelle mani di quest’ultimo. Quattro cittadini francesi risultano ancora dispersi o nelle mani di Hamas. Parlando da Dubai, il capo dello Stato francese ha anche chiesto a Israele di “chiarire i suoi obiettivi”. “La distruzione totale di Hamas che cosa vuol dire? Qualcuno pensa che sia possibile? Se è così, la guerra durerà dieci anni e credo che nessuno possa definire seriamente questo obiettivo. Pertanto, occorre che l’obiettivo venga precisato”, ha detto Macron. “Riconosciamo il diritto di Israele di difendersi, ma entro il quadro del diritto internazionale e del rispetto del diritto umanitario. Il diritto di difendersi non è in nessuna circostanza un diritto ad attaccare la popolazione civile”, ha proseguito Macron. (Frp)