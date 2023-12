Roma: Libutti (Comitato No inceneritore), da Gualtieri decisioni senza confronto con territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell'inceneritore "è stata una scelta presa da Gualtieri e dalla sua maggioranza senza alcuna consultazione con i territori. Fin dal primo momento ci è stato detto che si trattava di una decisione ormai presa e immodificabile". Lo dichiara in una nota Giuseppe Libutti del Comitato No inceneritore a Santa Palomba, in occasione della partecipazione alla manifestazione in piazza del Campidoglio. "A questa rappresentazione non si è sottratta la segretaria Schlein né le forze a sinistra del Pd che pure avendo un ruolo istituzionale in Campidoglio si limitano a fare opposizione fuori dall'Aula Giulio Cesare, sminuendo anche il loro ruolo - aggiunge -. I cittadini e le cittadine presenti oggi in piazza e la causa pendente presso il Consiglio di Stato ci dimostrano che così non è. Peccato che ancora una volta la politica a parte l'eccezione del Movimento 5 stelle, sempre coerente sul tema, abbia dimostrato di non avere un piano per il futuro e l'ambiente". (Com)