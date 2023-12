Medio Oriente: Israele, famiglie ostaggi chiedono incontro con gabinetto di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi in seguito all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas dello scorso 7 ottobre ha richiesto un incontro con il gabinetto di Guerra per ricevere un aggiornamento dopo la fine della tregua e la ripresa dei combattimenti nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, secondo cui l'organizzazione intende chiedere informazioni sulla situazione e su come il governo voglia operare per ottenere la restituzione degli ostaggi. (Res)