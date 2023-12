Governo: Schlein, rischio di perdere treno, ma all'opposizione non possiamo fermarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non vado via tra quattro minuti, perdo il treno e come sapete, all'opposizione non possiamo fermare i treni". Lo ha annunciato la segreteria del PD, Elly Schlein, ironizzando su quanto successo al ministro Lollobrigida per aver fermato un treno ad hoc a Ciampino, in apertura al suo discorso all'evento del Pd a Milano "La parola pace. L'utopia che deve farsi realtà" promosso dall'associazione di area di Gianni Cuperlo e Barbara Pollastrini, Promessa Democratica. (rem)