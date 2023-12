Fvg: prosegue la visita di Gasparri, incontrati dirigenti Confartigianato e associazioni esuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita in Friuli Venezia Giulia del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, accompagnato dal Coordinatore regionale, On. Sandra Savino e dal Coordinatore provinciale Alberto Polacco. "Questa mattina ho incontrato i dirigenti della Confartigianato i quali mi hanno illustrato le iniziative a tutela della categoria che stanno promuovendo a livello locale, ma che hanno anche dei riflessi sulle politiche nazionali che Forza Italia potrà sostenere a beneficio della categoria. Successivamente ho incontrato i rappresentanti delle associazioni degli esuli. Abbiamo parlato delle iniziative in programma per il giorno del ricordo del 10 febbraio 2024 e abbiamo verificato il positivo andamento delle iniziative culturali sulle quali abbiamo già avuto modo di collaborare in questi anni", afferma Gasparri. (segue) (Rin)