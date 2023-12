Giubileo: 269 mezzi e 52 mila contenitori nuovi per i rifiuti di Roma, al via gare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Giubileo l'azienda capitolina Ama ha pubblicato due maxi-gare, bandite sulla piattaforma telematica Invitalia, per 158 milioni di euro al fine di acquistare 269 nuovi mezzi pesanti, con relativi servizi di manutenzione per 6 anni, e 52 mila nuovi contenitori per i rifiuti. Lo riferisce in una nota Ama. Per i nuovi mezzi il valore stimato complessivo è di oltre 123 milioni più Iva. Per quanto riguarda la fornitura dei nuovi contenitori, con importo totale pari a circa 35 milioni più Iva, sono previsti 18.500 nuovi cestoni gettacarta, quasi il triplo di quelli attualmente posizionati sul territorio, pari a circa 6.300. Gli investimenti rientrano nel Piano industriale pluriennale 2023-2028. "Prosegue l’azione di rafforzamento di Ama - spiega il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - e grazie a queste due nuove gare arriveranno 269 nuovi mezzi pesanti e decine di migliaia tra contenitori, cestoni e cassonetti stradali che contribuiranno a garantire maggiore decoro e qualità dei servizi in tutta la città, come previsto dal Piano industriale dell’azienda e in coerenza con il nostro piano dei rifiuti". (segue) (Rer)