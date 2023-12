Giubileo: 269 mezzi e 52 mila contenitori nuovi per i rifiuti di Roma, al via gare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver riportato la funzionalità dei mezzi dal 40 per cento al 65 per cento e aver assunto 750 persone solo nel 2023 - prosegue Gualtieri - abbiamo ripreso un percorso costante di rilancio che vuole una capitale sempre più efficiente, pulita e a misura di cittadino. E con la realizzazione degli impianti necessari sarà soprattutto una città autosufficiente e finalmente libera dal costoso e intollerabile export di rifiuti che arricchisce pochi e pesa sulle tasche di tutti i cittadini”. Per il presidente di Ama, Daniele Pace, si tratta di "uno sforzo straordinario, in stretta sinergia con Roma Capitale, per farci trovare pronti alla sfida del Giubileo e per consentirci di assicurare a Roma il decoro che merita. Si è partiti, innanzitutto, con un doveroso e necessario ricambio generazionale, che ha visto già l’assunzione di 750 giovani per la pulizia della città - afferma Pace -. A ciò, ora, si affianca un piano di investimenti senza precedenti che porterà nel prossimo anno al rinnovamento completo della flotta dei mezzi pesanti, all’ammodernamento del parco cassonetti e all’introduzione in tutta la città di un nuovo, unico modello di cestone gettacarta”. (segue) (Rer)