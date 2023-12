Giubileo: 269 mezzi e 52 mila contenitori nuovi per i rifiuti di Roma, al via gare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima procedura prevede accordi quadro per l’acquisto di 269 nuovi mezzi, con il potenziamento della flotta dei veicoli pesanti in servizio. È previsto l’innesto di compattatori per lo svuotamento dei cassonetti stradali, 29 dei quali a carico bilaterale per l’introduzione e lo sviluppo in altri quadranti del nuovo servizio di raccolta stradale bilaterale, sperimentato con successo nelle aree di Libia, Appia e Prati, che consente anche il superamento delle eventuali criticità dovute ai cambi di viabilità in ottica dei lavori giubilari, i restanti a carico laterale. Il rinnovo del parco mezzi pesanti rientra nell’ottica dell’aumento dell’efficienza attuale per un miglioramento delle performance di disponibilità e una conseguente copertura adeguata dei servizi, a fronte di un parco automezzi compattatori a carico laterale e bilaterale attualmente in servizio (circa 250 veicoli) che risente di un’età media di oltre 8 anni e di un elevato tasso di utilizzo giornaliero (1,55 volte al giorno). (segue) (Rer)