Giubileo: 269 mezzi e 52 mila contenitori nuovi per i rifiuti di Roma, al via gare (4)

- La seconda procedura prevede accordi quadro per la fornitura di oltre 51 mila nuovi contenitori. Tra questi, 18.500 cestoni gettacarta da 110 litri che uniformeranno e renderanno unica la tipologia di questi contenitori in tutta la città. Il nuovo modello, studiato dalla Municipalizzata capitolina per l’Ambiente sulla base anche delle indicazioni fornite dalla Questura e dagli organi competenti comunali, è realizzato in polietilene ad alta densità, anche con l’utilizzo di plastica riciclata, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale. I nuovi cestoni saranno collocati sul territorio tra maggio e dicembre del prossimo anno. Saranno poi acquistati circa 22 mila cassonetti stradali (da 1.700 e 2.400 litri) per i materiali non riciclabili e per le varie frazioni di raccolta differenziata in modo da completare in tutti e 15 i municipi entro la vigilia del Giubileo la sostituzione del vecchio parco contenitori (pari a circa 52 mila cassonetti), visto che è già in fase di completamento una prima tranche di sostituzione di circa 37 mila cassonetti. (segue) (Rer)