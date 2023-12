Giubileo: 269 mezzi e 52 mila contenitori nuovi per i rifiuti di Roma, al via gare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nuova fornitura, saranno acquistati oltre 8 mila cassonetti per la raccolta differenziata degli scarti alimentari e organici. I nuovi cassonetti saranno sistemati secondo il protocollo d’intesa con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, finalizzato a garantire l’accessibilità del servizio di raccolta differenziata anche alle persone con disabilità visiva. Completano la fornitura: oltre 10 mila contenitori carrellati in polietilene da 1.100 litri, che andranno a sostituire e potenziare l’attuale rete di tale tipologia di contenitori, che conta su circa 7 mila unità e versa in uno stato d’uso di notevole usura (alcuni risalgono al 2008), e 2 mila campane per i materiali non riciclabili e per le varie frazioni di raccolta differenziata con aggancio dalla calotta superiore, che saranno svuotate dai nuovi autocompattatori a carico bilaterale. (Rer)