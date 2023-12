Medio Oriente: ministro Difesa, forze Israele allargheranno le operazioni a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha affermato che le Forze di difesa d’Israele (Idf) stanno allargando il raggio d’azione delle operazioni nella Striscia di Gaza da quando sono ripresi i combattimenti. Lo riferiscono i media israeliani, precisando che la dichiarazione è arrivata durante una visita del ministro a una postazione al confine con Gaza. "Negli ultimi due giorni abbiamo operato anche in aree in cui non abbiamo operato nell'ultimo mese” e questa azione raggiungerà ogni luogo necessario, ha detto Gallant. "Dovremo farlo adattandoci alle condizioni uniche dell'area in cui stiamo combattendo, che sono diverse da quelle in cui abbiamo combattuto prima. Ci saranno tiri precisi e mirati", ha concluso il ministro. (Res)