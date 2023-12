Rodano: Cgil Roma e Lazio, figura gigantesca, ci lascia tutti più soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La scomparsa di Marisa Rodano "figura gigantesca di donna, partigiana e politica, sempre attenta alle tematiche di genere e protagonista, fin da ragazza, di innumerevoli battaglie per la libertà e la giustizia sociale, ci lascia tutti un po' più soli".Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Quella di Marisa - continua la nota - è stata una vita lunghissima, vivificata da un'inesauribile tensione ideale e interamente dedicata alla difesa dei valori della nostra democrazia e della nostra Costituzione, con uno sguardo privilegiato ai diritti delle donne. La ricordiamo con affetto, riconoscenza e gratitudine, nella consapevolezza di quanto sia necessario attivarsi nel solco da lei così mirabilmente tracciato per non disperdere nulla della sua enorme, preziosissima eredità". (Rer)