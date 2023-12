Giappone-Giordania: Kishida incontra re Abdullah e promette assistenza finanziaria per crisi Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha incontrato oggi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a margine della Cop28, il re di Giordania, Abdullah II, con cui ha parlato delle relazioni bilaterali e, soprattutto, della situazione nella Striscia di Gaza. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. Kishida ha deplorato la ripresa dei combattimenti, dopo la pausa e il rilascio di osteggi, e sottolineato l’importanza di tornare all’accordo prima possibile. Inoltre, ha affermato che tutte le parti devono rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Infine, il premier ha annunciato che fornirà alla Giordania assistenza finanziaria per circa cento milioni di dollari nel 2024 per aiutarla ad affrontare le difficoltà legate al conflitto a Gaza. Il sovrano ha condiviso le preoccupazioni dell’interlocutore, illustrato la situazione sul campo e gli sforzi diplomatici e ringraziato Tokyo per l’aiuto fornito. (segue) (Git)