Giappone-Giordania: Kishida incontra re Abdullah e promette assistenza finanziaria per crisi Gaza (2)

- Il colloquio bilaterale si aggiunge a quelli che Kishida ha avuto ieri col presidente di Israele, Isaac Herzog, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e i presidenti dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, tutti incentrati sul conflitto in corso in Medio Oriente. Parlando con Herzog, Kishida ha ribadito il cordoglio e la condanna per gli attacchi terroristici subiti da Hamas lo scorso 7 ottobre, per poi sottolineare l’importanza di continuare a compiere sforzi per una de-escalation e di garantire assistenza umanitaria. Il leader giapponese ha ribadito la posizione di Tokyo a favore di una “soluzione a due Stati”. All’emiro del Qatar Kishida ha espresso apprezzamento per gli sforzi di mediazione e ha annunciato aiuti per i palestinesi per ulteriori 65 milioni di dollari, in aggiunta ai dieci milioni di dollari iniziali. Il primo ministro del Giappone ha promesso assistenza finanziaria anche all’Egitto, per circa 230 milioni di dollari per il 2024. Infine, con Erdogan ha convenuto di collaborare per migliorare le condizioni umanitarie e “calmare la situazione”. (Git)