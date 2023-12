Giappone-Italia: incontro Kishida-Meloni a Dubai, colloquio su relazioni bilaterali, G7 e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha incontrato oggi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a margine della Cop28, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I due capi di governo hanno parlato delle relazioni bilaterali, del G7 e della situazione a Gaza. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. Kishida ha sottolineato l’importanza della partnership strategica tra i due Paesi e accolto con favore l’approfondimento della cooperazione bilaterale, soprattutto nei settori della sicurezza e della difesa. I due leader hanno convenuto di svilupparla ulteriormente e di effettuare adeguatamente il passaggio di consegne della presidenza del G7. Per quanto riguarda il conflitto in corso in Medio Oriente, Kishida si è rammaricato per la ripresa dei combattimenti e ha sollecitato il ritorno a un accordo per una pausa. Infine, sono state scambiate opinioni anche sulla risposta all’invasione russa dell’Ucraina.(Git)