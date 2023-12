Rodano: Cicculli (Sce), antifascista e partigiana, sempre dalla parte giusta nelle piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ha lasciato oggi Marisa Rodano Cinciari. Antifascista, Partigiana e femminista, fondatrice dell'Udi. Più di un secolo di vita dalla parte giusta, nelle piazze, nelle strade, nelle rivendicazioni con le donne e per le donne". Lo scrive sui social network la presidente della commissione Pari opportunità di Roma, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista. "La storia di Marisa Rodano si intreccia con le storie di sorellanza di tutte le donne del mondo per le quali Marisa è sempre stata in prima linea, sfruttando gli incarichi istituzionali, da Roma al Parlamento Europeo, per far sentire ancora più forte la voce di tutte, a tutti i livelli - aggiunge -. Chi ha compagne non muore mai. E Marisa Rodano continuerà a vivere sempre nelle nostre lotte. Nella lotta per un mondo più giusto. Un bacio alla figlia Giulia e a tutta la sua famiglia". (Rer)