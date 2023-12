Ue: Schlein, rifiutare rigurgito antisemitismo e islamofobia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fanno male le parole di Liliana Segre, quando si è chiesta se è vissuta invano. No, io sono convinta che non sia vissuta invano. Ma di quel messaggio dobbiamo farci tutti e tutte portatori rifiutando l’odio, la violenza, la sopraffazione, rifiutando questo rigurgito di antisemitismo disgustoso che non è tollerabile in Italia e in Europa. Così come questo racconto di uno scontro tra civiltà che spesso nasconde islamofobia". Lo ha detto la segreteria del Pd, Elly Schlein, all'evento del Pd a Milano "La parola pace. L'utopia che deve farsi realtà" promosso dall'associazione di area di Gianni Cuperlo e Barbara Pollastrini, Promessa Democratica. "Per fare la pace servono però gli interlocutori e oggi si fa fatica a vederne, ma noi non dismettiamo questa ricerca. Hamas non è il popolo palestinese e non può essere interlocutore - ha tenuto a specificare Schlein - perché e un’organizzazione chiaramente terroristica che ha chiarito ancor di più la sua natura terroristica nelle orride uccisioni e nel massacro del 7 ottobre", infatti, per Schlein è chiaro che "non poteva essere più ferma e netta la nostra condanna degli attacchi terroristici del 7 ottobre di Hamas". Dall’altra parte, ha ribadito la segreteria, "ho qualche dubbio che gli interlocutori per la pace possano essere rappresentati nell’odierno governo di Netanyahu, in cui ci sono degli estremismi di destra che negano l’esistenza dello stato palestinese", e tuttavia, "non ci sarà pace finché non si riprenderà quella soluzione politica dei due popoli e due Stati, che oggi sembra ancora più lontana ma forse proprio per questo può suscitare una mobilitazione collettiva per essere invece finalmente il momento in cui riusciamo a far fare a tutta la comunità internazionale un passo avanti in questa direzione" ha concluso Schlein. (rem)