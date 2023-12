Medio Oriente: ministro Esteri Cohen, Turchia potrà ospitare membri di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha affermato che il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, potrà ospitare nel suo Paese i membri del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha scritto sul suo profilo X (ex Twitter), in risposta alle dichiarazioni del presidente turco che ha affermato che la distruzione di Hamas non è uno scenario realistico. “Hamas non sopravviverà”, ha scritto il ministro, aggiungendo: “libereremo la Striscia di Gaza da Hamas in nome della sicurezza dello Stato di Israele e per creare un futuro migliore per i residenti della regione”. (Res)