Germania: Lindner indica tre aree chiave in cui tagliare la spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono tre aree chiave in cui la spesa pubblica tedesca va ridotta: il welfare – compreso il reddito di cittadinanza –, la spesa internazionale e i sussidi. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, in un’intervista per le testate dell’editore Funke-Mediengruppe. A proposito della spesa sociale, il ministro liberaldemocratico ha indicato la necessità “di far rientrare più rapidamente i disoccupati nel mercato del lavoro”. “Questo va a vantaggio delle persone ma anche a beneficio del bilancio federale”, ha precisato. Sul reddito di cittadinanza, Lindner ha spiegato che l’andamento dell’inflazione è migliorato – a novembre 2023 si è attestata al 3,2 per cento – e che l’aumento delle prestazioni sociali per il 2024 è stato calcolato sulla base di una previsione d’inflazione più elevata. In merito alla spesa internazionale, invece, Berlino potrebbe “restare tranquillamente al primo posto” in termini di finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della protezione climatica, ma “forse il distacco dal secondo posto può essere ridotto” al fine di una “più equa condivisione degli oneri a livello internazionale”. Per quanto riguarda i sussidi, infine, Lindner non ha voluto specificare quali vadano tagliati, ma ha dichiarato che ci sono numerose sovvenzioni di cui occorre chiedersi “se soddisfino i loro obiettivi o se siano obsolete”. (Geb)