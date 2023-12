Ue: Prodi, corsa ad armamenti non serve finché divisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è questa terribile rincorsa agli armamenti che non serve a niente finché siamo separati e divisi". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi intervenendo con un secondo video messaggio all'evento del Pd a Milano "La parola pace. L'utopia che deve farsi realtà" promosso dall'associazione di area di Gianni Cuperlo e Barbara Pollastrini, Promessa Democratica, ribadendo la grande sfida che "abbiamo di fronte: essere uniti e efficaci per la pace" e domandando retoricamente: "Ci rendiamo conto delle follie che stiamo facendo con le nostre divisioni? Bisogna cercare di avere un'idea comune sul nostro futuro". L'attuale guerra in Ucraina "ha prodotto un fatto nuovo - ha spiegato -. Il riarmo tedesco, il bilancio della difesa tedesca adesso è grande, più del doppio di quello francese, che pure è aumentato. Finora l'Europa si è gestita in un binomio franco-tedesco". Tuttavia, il dualismo franco-tedesco con l'Italia "sempre importante nel decidere l'orientamento generale" sta andando in crisi perché fra cinque o sei anni la Germania, con il suo bilancio della difesa, "finirà nel comandare sull'aspetto economico e politico" ha messo in chiaro Prodi. Poi, ha evidenziato di non avere "dubbi sulla democrazia tedesca, che è una democrazia seria, ma ho il dubbio che l'Ue possa reggersi su un protagonista solo". Per questi motivi, secondo Prodi, l'Europa deve "unire tutta la difesa europea, avere una grande capacità di azione militare politica senza spendere in più almeno nei primi anni".(rem)