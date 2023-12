Lazio: giunta regionale stanza 4,8 milioni contro dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, di concerto con l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini e con la presidenza, ha dato il via libera a due delibere per l’attuazione di interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla lotta al dissesto idrogeologico e per la prevenzione degli incendi boschivi con uno stanziamento complessivo di 4 milioni e 800 mila euro. Lo riferisce una nota della Regione Lazio. Con la prima delibera, rivolta ai Comuni montani singoli o associati e alle Comunità Montane con casi di dissesto idrogeologico documentati, si interviene con lavori straordinari e urgenti su superfici forestali fragili di conifere invecchiate, non manutenute, secondo le pratiche selvicolturali ordinarie; sui boschi del demanio pubblico con interventi di recupero e ricostituzione boschiva straordinari previsti dalla legge su aree percorse dal fuoco, risultanti dalla mappatura trasmessa dai carabinieri Forestali all’Agenzia regionale di Protezione Civile. (segue) (Com)