Lazio: giunta regionale stanza 4,8 milioni contro dissesto idrogeologico (2)

21 luglio 2021

- Il finanziamento è composto di una parte, circa 3 milioni e 450 mila euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), e l’altra parte, circa 550 mila euro, di cofinanziamento regionale, per un totale di 4 milioni di euro. Gli interventi saranno selezionati a seguito di manifestazione d’interesse o bando pubblico. La seconda delibera, che ha come destinatari i Comuni montani, stanzia 800 mila euro a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), per interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e opere accessorie per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio, funzionali a dare attuazione agli interventi, compresi nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale il 25 maggio 2023. I contributi ai comuni montani e parzialmente montani saranno affidati attraverso avviso pubblico gestito da Lazio Innova. (segue) (Com)