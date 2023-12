Lazio: giunta regionale stanza 4,8 milioni contro dissesto idrogeologico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soprattutto sui territori montani, spesso regolati da equilibri precari e caratterizzati da fragilità idrogeologiche, la cura del territorio è essenziale per prevenire calamità naturali come alluvioni, incendi e frane – ha spiegato l’assessore Regimenti -. Con queste risorse destinate ai Comuni montani vogliamo introdurre tutte quelle azioni di prevenzione necessarie e coniugare l'attenzione all'economia montana con la necessità di difendere suolo e territorio. Il cambiamento climatico ha reso più frequenti fenomeni meteorologici estremi e noi abbiamo il dovere di farci trovare preparati". (Com)