Medio Oriente: premier Iraq mette in guardia Usa contro attacchi nel suo Paese

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani ha avvisato gli Stati Uniti che non tollererà nessun attacco al territorio del suo Paese, in seguito alla ripresa dei combattimenti tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito l’Ufficio stampa del primo ministro, precisando che la dichiarazione è arrivata durante un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Sudani ha anche affermato che il suo governo è impegnato "a garantire la sicurezza dei consiglieri della coalizione internazionale presenti in Iraq". (Irb)