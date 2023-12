Kenya: soldato britannico ucciso mentre era fuori servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Un soldato britannico è stato ucciso in un attacco in Kenya mentre era fuori servizio. Lo ha affermato il ministero della Difesa del Regno Unito, che ha informato i parenti della vittima ma non ha fornito ulteriori dettagli. A quanto appreso dall’emittente radiotelevisiva “Bbc”, si tratta del maggiore Kevin McCool, 32 anni, che è stato attaccato lo scorso 29 novembre durante un viaggio in motocicletta. Il ministro della Difesa Grant Shapps ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, parlando di una “tragica perdita”. Le forze armate britanniche hanno una base a Nairobi e un’unità a Nanyuki, circa duecento chilometri a nord della capitale kenyota. Il personale britannico permanente conta circa un centinaio di persone, a cui si aggiungono altre circa 280 persone in rotazione. Le truppe del Regno Unito sono impegnate nell’addestramento dei militari kenyoti nel quadro della lotta contro i militanti islamisti nella regione. (Rel)