Cop28: premier Vietnam sollecita diversificazione risorse per azione sul clima

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, nel suo intervento di oggi alla Cop28, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha fatto appello alla diversificazione nella mobilitazione delle risorse per l’azione sul clima, dal momento che negli ultimi 14 anni il mondo non è riuscito a raggiungere l’obiettivo di mobilitare cento miliardi di dollari all’anno. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. Il premier, inoltre, ha invitato i Paesi sviluppati a rafforzare ulteriormente il sostegno e l’assistenza a quelli in via di sviluppo o sottosviluppati, sia in termini di finanziamenti che di trasferimento tecnologico e formazione delle risorse umane. (segue) (Fim)