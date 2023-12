Cop28: premier Vietnam sollecita diversificazione risorse per azione sul clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della sua trasferta a Dubai, ieri Pham ha lanciato il piano di mobilitazione delle risorse per l’attuazione della Partnership per una transizione energetica giusta (Jetp) che il Vietnam ha sottoscritto con un gruppo di partner internazionali comprendente l’Unione europea, il Regno Unito, il Canada, la Danimarca, la Francia, la Germania, l’Italia, il Giappone, la Norvegia e gli Stati Uniti. Alla cerimonia di lancio è intervenuta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Per far fronte ai bisogni urgenti e contribuire a indirizzare la transizione energetica in Vietnam sarà mobilitata una somma iniziale di 15,5 miliardi di dollari nei prossimi tre-cinque anni, di cui 7,75 miliardi di dollari da parte dei partner internazionali. (Fim)