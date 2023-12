Medio Oriente: leader Sumar, governo spagnolo è impegnato nella difesa della legalità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è impegnato nella legalità internazionale e nella difesa dei diritti umani, che non possono essere relativizzati a seconda del governo o dello Stato in questione. Lo ha detto la ministra del Lavoro spagnola e leader di Sumar, Yolanda Diaz, difendendo la posizione del presidente del governo, Pedro Sanchez, nel conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. "Non smetteremo di difendere la posizione che abbiamo mantenuto. Pertanto, insisto, fermiamo la barbarie ora. La comunità internazionale deve agire. E, naturalmente, insisto sul fatto che il 40 per cento della popolazione di Gaza è costituita da bambini", ha aggiunto Diaz dopo aver incontrato diverse organizzazioni ambientaliste a Madrid. (Spm)