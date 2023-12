Medio Oriente: pasdaran, due ufficiali uccisi dalle forze israeliane in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ufficiali del corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica, i pasdaran, sono stati uccisi dalle forze israeliane durante una missione in Siria. Lo ha riferito l’ufficio stampa dei pasdaran in un comunicato, precisando l’identità delle vittime: MohammadAli Ataiee Shourcheh e Panah Taghizadeh. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, Israele ha intensificato gli attacchi contro quelle che ritiene essere postazioni del “fronte della resistenza” in Siria. (Irt)