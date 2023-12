Difesa: Perego a giuramento allievi dell’Accademia navale di Livorno, il futuro siete voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una grande emozione essere qui con voi oggi", ha affermato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nel suo intervento al giuramento degli allievi dell'Accademia navale di Livorno. “Ho avuto la fortuna di accompagnare gli allievi del corso Hurakan nel loro percorso formativo, dal loro giuramento l’anno scorso, alle tappe nella incredibile campagna dell'Amerigo Vespucci, che oggi è in sosta a Buenos Aires. Li ho visti allievi qui in questo piazzale, poi diventare marinai e nascere come corso sulla Signora dei Mari", ha detto il sottosegretario. "Oggi sono di nuovo ad ammirare gli sguardi fieri di altri giovani italiani che hanno deciso di entrare in questo prestigioso istituto e intraprendere un percorso di servizio che per molti versi – soprattutto in Marina – è paragonabile a una vocazione donata al prossimo, alla collettività”, ha proseguito Perego. "Sarete comandanti di uomini e donne dei vostri futuri equipaggi. Ai loro occhi sarete l' esempio da seguire e vi auguro di impostare il vostro stile di comando con buon senso, lealtà e sempre con coraggio. L'Accademia navale di Livorno, fucina di comandanti del futuro, è una location suggestiva ed è, e sarà, sempre la vostra casa madre, quella casa che ha come obiettivo quello di mantenere accesa la fiamma, nutrirvi di onestà e valori e rendervi i leader del domani, le guide, i riferimenti per molti giovani come voi oggi", ha concluso il sottosegretario. (Res)