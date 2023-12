Roma: striscioni e bandiere contro il termovalorizzatore, al via protesta in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

Striscioni, bandiere rosse, bianche e gialle di partiti politici e dei comitati ambientalisti, la musica di Antonello Venditti in sottofondo: ha preso il via così la manifestazione indetta per oggi dai comitati in piazza del Campidoglio per chiedere all'amministrazione comunale e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di fermare la costruzione del termovalorizzatore a servizio della Capitale in un'area a Santa Palomba, a sud della città. "No discariche, no inceneritori", si legge su uno striscione rosso con la scritta bianca. "No all'inceneritore, blocchiamolo ora", recita un altro cartello bianco con i titoli in rosso e in nero. In piazza sono accorse diverse decine di persone di età differenti e sono stati sistemati seggiolini bianchi e azzurri per i manifestanti più anziani. Tra le bandiere sventolate campeggiano principalmente quella del Partito comunista italiano e quella del Comitato No inceneritore ma tra i dimostranti, che recentemente si sono aggregati nella "Unione dei comitati contro l'inceneritore" sono presenti anche attivisti del Movimento 5 stelle.