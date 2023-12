Roma: striscioni e bandiere contro il termovalorizzatore, al via protesta in Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta prevede una serie di interventi di esperti e quindi, dietro la statua del Marc'Aurelio sono stati sistemati un microfono e casse acustiche. Dopo gli interventi tecnici sarà lasciata la parola ai rappresentanti politici accorsi in piazza. "Siamo fermamente contrari a tecnologie obsolete come l'inceneritore di Gualtieri e siamo assolutamente favorevoli al riuso e al riciclo delle materie prime e seconde che con il mega impianto verrebbero, invece, incenerite per centinaia di migliaia tonnellate ogni anno per oltre trent'anni", hanno spiegato alcuni esponenti dell'Unione dei comitati contro l'inceneritore. "Si tratta di un'operazione decisamente in contrasto con i principi dell'Unione europea in materia. E questo è per noi un dovere morale verso le future generazioni", hanno concluso. (Rer)