Germania-Brasile: Scholz e Lula presideranno consultazioni governative il 4 dicembre a Berlino

- Si terranno a Berlino, nella giornata del 4 dicembre, le consultazioni governative tra Germania e Berlino, guidate dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Lula verrà ricevuto con gli onori militari dal capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier, al Palazzo di Bellevue, sua residenza ufficiale. Seguiranno le consultazioni governative, che verteranno sul tema “Germania e Brasile: partner forti per il progresso e la sostenibilità”. Al centro dei colloqui, i rapporti tra i due Paesi in politica estera e di difesa nonché economica e finanziaria, con particolare riferimento alla trasformazione verde, all'energia, al clima, allo sviluppo ambientale, all'alimentazione. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'importanza dell'incontro risiede anche nel fatto che il Brasile ha appena assunto la presidenza di turno del G20. (segue) (Geb)