Germania-Brasile: Scholz e Lula presideranno consultazioni governative il 4 dicembre a Berlino (2)

- Allo stesso tempo, Brasile e Germania sono divisi sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Berlino sostiene una tregua umanitaria tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, mentre Brasilia ha chiesto un cessate il fuoco umanitario immediato e permanente come parte del gruppo che forma con Russia, India, Cina e Sudafrica (Brics). Le prime consultazioni governative tedesco-brasiliane si sono tenute a Brasilia nel 2015 con l'obiettivo di ampliare i rapporti tra i due Paesi. Tuttavia, con Jair Bolsonaro presidente del Brasile, questi incontri sono rimasti sospesi per otto anni. Con il ritorno di Lula al potere, “l'idea è stata riproposta”. A margine del prossimo vertice, la Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk) ha organizzato a Berlino un forum economico Germania-Brasile, a cui saranno presenti Scholz e Lula. (Geb)