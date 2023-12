Sisma 2016: Cri inaugura nuovo centro nelle Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi è importante dare risposte alle comunità e fare in modo che la popolazione abbia piacere di vivere il territorio e avere strutture che migliorino la qualità della vita e la socialità". Una risposta che, con le parole Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, si è concretizzata nuovamente oggi, con la consegna del nuovo Centro polifunzionale di Valfornace, undicesima opera realizzata dalla Cri nelle aree interessate dal Sisma del 2016. "Ci rivedremo l'anno prossimo per l'inaugurazione di altre due strutture e poi nel 2025", ha aggiunto Valastro, annunciando la consegna di altre opere nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Proprio pensando all'impegno della Croce Rossa in quei difficili momenti, il presidente della Cri ha inoltre rivolto un pensiero a chi era in prima linea durante quella grave emergenza: "Le Volontarie e i Volontari che sono qui oggi sono le braccia, le gambe e il cuore che i cittadini conoscono. A loro il mio ringraziamento per quello che fanno tutti i giorni: hanno portato speranza in un momento tanto difficile". (segue) (Com)