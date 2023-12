Sisma 2016: Cri inaugura nuovo centro nelle Marche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Croce Rossa condividiamo la consapevolezza che l'erogazione dei servizi nell'Appennino centrale debba avvenire in spazi inclusivi, che rispondono al criterio della sostenibilità energetica, nei quali i nostri cittadini possano sentirsi accolti e condividere il senso di comunità", ha detto Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, intervenuto dopo i saluti del sindaco di Valfornace, Massimo Citracca. "Per questo l'inaugurazione di oggi del centro polifunzionale Maria Ciccotti a Valfornace è particolarmente significativa. Capacità, efficacia e solidarietà: la Croce Rossa conferma ancora una volta la sua vicinanza nei confronti di questi territori. All'opera di soccorso portata alla popolazione nel 2016 oggi si affiancano interventi affini con l'opera di riparazione sociale ed economica che stiamo mettendo in campo". Un ringraziamento alla Cri è arrivato anche dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "Questa inaugurazione fa parte di un percorso - ha spiegato - attraverso il quale vengono restituite strutture ai nostri territori. Ringrazio la Croce Rossa per il contributo non solo alla realizzazione di questa struttura ma perché i Volontari con le loro o divise rosse sono diventati un punto di riferimento per la nostra comunità". Al termine della cerimonia, il presidente del Comitato Cri di Camerino, Gianfranco Broglia, ha consegnato al Sindaco di Valfornace, Massimo Citracca, un Dae per uso adulto pediatrico, donato da Poste Italiane, dispositivo che integra la rete di cardioprotezione realizzata dalla CRI nelle aree del Cratere Sisma. Si tratta del sedicesimo Dae donato ad oggi ai Comuni delle zone colpite dal Sisma del 2016. La realizzazione del Centro polifunzionale di Valfornace è stata possibile grazie al sostegno di Esselunga e del Comitato di Lucca della Cri. (Com)