Giustizia: Pittalis (FI), prescrizione strumento per garantire giustizia giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma della prescrizione, così come è nel nostro obiettivo, non vuole punire qualcuno ma garantire ai cittadini una giustizia giusta, con tempi degni di un Paese civile. La lentezza dei processi, soprattutto in ambito civile, è una piaga che ben conosciamo e certamente investire risorse per rendere la macchina più efficiente è una delle nostre priorità, ma se un processo non viene celebrato nei tempi dovuti, la prescrizione diventa uno strumento necessario". Lo afferma in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera. "Questo è il nostro obiettivo, nessun intento punitivo, ma garantire ai cittadini tempi certi per i processi. In questo senso, dunque, la preoccupazione espressa dai presidenti delle Corti di Appello ci pare eccessiva", aggiunge. (Rin)