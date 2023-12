Ue: Prodi, progressi da estremismi, ci sono Pesi che vogliono paralizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli estremismi "hanno fatto progressi negli ultimi tempi, non solo nelle elezioni olandesi, ma anche in Spagna, in Polonia dove le elezioni sono andate abbastanza bene, gli estremismi l’antieuropeismo è stato fortissimo intendiamoci non ci sarà un’altra Brexit. Non parliamo di Nexit, cioè Nederland Olanda che vada fuori, la lezione che gli inglesi stanno soffrendo per la Brexit che pure la Gran Bretagna è un paese forte, si riteneva protetto dagli Stati Uniti privilegiato uscendo dall’Europa, ora non va bene, quindi nessuno esce". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi intervenendo con un video messaggio all'evento del Pd a Milano "La parola pace. L'utopia che deve farsi realtà" promosso dall'associazione di area di Gianni Cuperlo e Barbara Pollastrini, Promessa Democratica. "Abbiamo paesi che vogliono paralizzare l’Europa mentre abbiamo bisogno di unità, ecco perché questa riorganizzazione su temi europei dai diversi partiti a cominciare dal Partito Democratico che è ancora l’unico che può su questo organizzare una campagna o una presa di posizione, ecco questo è il dovere che noi abbiamo di fronte" ha spiegato Prodi, "un dovere che è un compito indispensabile di fronte a nuove generazioni perché guardate se l’assetto va avanti così come dice la storia per dei secoli va avanti così, se non decidiamo, oggi l’Europa sarà schiava per secoli, come lo è stata per secoli la Cina con errori politici del passato". Prodi ha inoltre osservato che non è un gioco di un anno o due, ma "stiamo giocando l’avvenire dei nostri figli nipoti e pronipoti e così via. Allora credo che il voto sia e debba essere soprattutto un senso di responsabilità nei loro confronti". (segue) (rem)