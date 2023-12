Ue: Prodi, progressi da estremismi, ci sono Pesi che vogliono paralizzare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che succede oggi mette in pericolo non solo la pace, problema numero uno, ma anche l’ambiente che non è un problema numero due" ha sottolineato. "Di fronte alla situazione in cui finiamo col fare le belle proposte per l’ambiente, dal protocollo di Kyoto in poi, io ho girato tutto il mondo perché per trovare la maggioranza per la approvazione del protocollo di Kyoto, e ci siamo riusciti, anche se poi il protocollo non è stato certo rispettato, abbiamo cominciato questo grande cammino politico che poi adagio, con una lentezza orrenda, ma adagio sta in qualche modo procedendo". Prodi ha poi domandato: "Ecco però a questo punto l’Europa poi cosa fa? Se non riusciamo ad avere una forza aggregante rispetto agli altri non possiamo comportarci da primi della classe, chiudendo tutte le nostre imprese mentre gli altri inquinano e non è che l’anidride carbonica nell’aria abbia dei confini o dei confini politici, allora dico: potrebbe se non capiamo questo", ha infine chiosato, "abbiamo un Europa impotente anche nelle sue virtù nei suoi sacrifici che la cosa più orrenda che noi possiamo ottenere ecco perché siamo di fronte a delle elezioni in cui dobbiamo compattare coloro che guardano al futuro a un futuro di integrazione". (rem)