Cop28: Macron annuncia partenariati per tutela foreste in Papua Nuova Guinea e Repubblica del Congo

- La Francia ha siglato due partenariati con Papua Nuova Guinea e Repubblica del Congo per la protezione delle rispettive foreste. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron alla Cop28 di Dubai. Il partenariato con la Papua Nuova Guinea le riconosce cento milioni di euro a questo scopo; quello con la Repubblica del Congo ammonta invece a 50 milioni di euro. Macron ha aggiunto che è in discussione un terzo accordo con la Repubblica democratica del Congo da 60 milioni di euro. I partenariato si compongono di una parte “scientifica per misurare e controllare il livello” delle foreste, una parte “economica” che integra le popolazioni indigene e l’ecosistema locale e una parte destinata alla promozione di “mezzi di finanziamento innovativi”. (Frp)