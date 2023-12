Ambiente: Eni aderisce alla piattaforma Cop28 per accelerare decarbonizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia di decarbonizzazione di Eni è già più che in linea con questi obiettivi, prevedendo le zero emissioni nette Scope 1 e 2 in ambito upstream entro il 2030 e le zero emissioni nette Scope 1 e 2 di tutta Eni entro il 2035. Eni ha inoltre fin dall'inizio incluso nella propria strategia un percorso di abbattimento anche delle emissioni Scope 3 e prevede di raggiungere le zero emissioni nette Scope 1, 2 e 3 entro il 2050. "Crediamo che questa sia una delle iniziative più rilevanti della COP28 in termini di impegni, è voluta dalla Presidenza e noi l'abbiamo supportata in modo attivo fin dal suo concepimento. Si tratta di obiettivi stabiliti con realismo e pragmatismo, il che rende il percorso davvero praticabile e concreto", ha commentato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. (Com)