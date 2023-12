Cop28: memorandum Italia-Etiopia, ripartono progetti su cooperazione per adattamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia ed Etiopia sottoscrivono a Dubai, nel corso della Cop28, un nuovo “Memorandum of Undestanding” che rilancia la cooperazione tra i due Paesi. La sottoscrizione dell’atto è avvenuta nell’ambito dell’incontro bilaterale tra il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto e il ministro della Pianificazione e dello Sviluppo etiope, Fitsum Assefa. L’incontro ha consentito di affrontare temi cruciali della cooperazione tra i due Paesi, segnando così una ripartenza anche nel quadro della rinnovata priorità del continente africano per l’Italia.Il nuovo atto sancisce infatti, il rilancio di quattro progetti per gli obiettivi di riduzione della Co2 e di adattamento. “Nei prossimi anni – conferma il ministro Pichetto – l’impegno del Mase si concentrerà su progetti resilienti e sostenibili, in un Paese di importanza strategica per l’Italia che vogliamo sostenere nella sua lotta al cambiamento climatico e nel percorso di sviluppo economico e sociale”. Tra questi, alcuni prevedono l’introduzione di pratiche agricole volte a favorire l’adattamento delle popolazioni locali e la fornitura di un sistema di captazione delle risorse idriche negli stati regionali di Somali e di Afar. Nel quadro del primo MoU sottoscritto tra Italia ed Etiopia sono stati approvati sei progetti, per un impegno finanziario totale del Mase pari a circa 7,2 milioni di euro. (Com)