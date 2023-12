Aziende: Lollobrigida, supportare florovivaismo per mantenere eccellenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per troppo tempo - ha proseguito Lollobrigida- agli imprenditori si diceva ti pago per non coltivare. Noi diciamo ti pago per tornare a produrre, perché investire sull'agricoltura significa investire risorse non in termini ma guardando al futuro. Vogliamo diminuire gli agrofarmaci e lo potremo fare attraverso la ricerca e le tecnologie evolutive avanzate, per selezionare piante più forti, resistenti alle fitopatie e al cambio climatico. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo ma senza mettere a repentaglio la produzione". "Bisogna intervenire - ha concluso - anche sul sistema logistico. Abbiamo un mercato frammentato e costi di trasferimento elevati. Il nostro obiettivo è abbattere le spese e semplificare le procedure, affinché le imprese possano competere in modo più incisivo", ha concluso. (Com)