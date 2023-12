Ciampino: alzabandiera per la pace al Comune, la sindaca "giornata di riflessione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel piazzale antistante la sede comunale di Ciampino, sulle note dell'Inno di Mameli e dell'Inno alla Gioia, si è svolta la simbolica cerimonia dell'alzabandiera della pace per promuovere un momento di riflessione sul tema. "Una giornata per scegliere la pace - ha detto la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella - e per interrogarci su cosa significhi costruire pace, in un mondo i cui equilibri hanno ricevuto una brusca scossa a causa delle atroci guerre che imperversano e degli episodi di violenza, anche di genere, a cui assistiamo sempre più spesso. La guerra è la peggiore sconfitta dell'uomo e oggi vogliamo ribadire che la città di Ciampino è per la pace". (segue) (Rer)