Ciampino: alzabandiera per la pace al Comune, la sindaca "giornata di riflessione" (2)

- L'istituzione di una Giornata della pace e dell'accoglienza nel territorio recepisce il contenuto di una mozione approvata dal consiglio comunale il 28 settembre 2022 con la quale si chiedeva l'istituzione di una Giornata cittadina dedicata all'integrazione e alla multiculturalità. Il 15 novembre 2023 è stato inoltre approvato in Consiglio comunale un ordine del giorno contro la guerra e per la costruzione della pace in Palestina. La cerimonia di oggi ha visto coinvolti nelle fasi di organizzazione e nella partecipazione il presidente del consiglio comunale di Ciampino, Mauro Testa, il delegato alla Pace Michele Concilio, la polizia locale e la protezione civile, la giunta e il consiglio comunale di Ciampino, i rappresentanti dei Comuni di Marino e Frascati, le associazioni del territorio e numerosi cittadini. (Rer)