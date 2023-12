India-Kenya: presidente Ruto in visita a Nuova Delhi dal 4 al 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Samoei Ruto, accompagnato da una delegazione di alto livello, effettuerà una visita di Stato in India dal 4 al 6 dicembre, su invito dell’omologa Droupadi Murmu. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Per Ruto sarà la prima visita in India da quando è in carica, sottolinea la nota, ricordando anche che sono passati più di sei anni dall’ultima visita di un presidente del Kenya. Ruto riceverà un’accoglienza cerimoniale a Rashtrapati Bhawan, la residenza presidenziale indiana, il 5 dicembre. Sarà anche ospite di un banchetto d’onore offerto dalla presidente Murmu. Il leader keniota avrà “discussioni dettagliate” col primo ministro indiano, Narendra Modi, e parteciperà a un evento imprenditoriale.(Inn)