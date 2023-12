Cop28: Meloni, fatti passi avanti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa Cop28 sono stati fatti “passi avanti concreti” che “dimostrano il senso di responsabilità dei Paesi. E’ la Cop più partecipata di sempre come capi di stato e di governo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria della Cop28 di Dubai. “Alcuni obiettivi sono concreti - ha aggiunto -. Penso che vadano fatti i complimenti alla presidenza emiratina, non si può negare che sia stato un successo”. (Rin)