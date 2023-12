Medio Oriente: ufficio premier Netanyahu, Mossad torna in Israele a causa dello stallo su negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'impasse sui negoziati e su indicazione del primo ministro di Israele, Binyamin Netanyahu, il capo dell'agenzia di intelligence (Mossad), David Barnea, ha ordinato alla sua squadra a Doha, in Qatar, di tornare in Israele. Lo riferisce l’ufficio del premier sul suo profilo ufficiale X (ex Twitter), dove si legge che il movimento islamista palestinese Hamas “non ha rispettato la sua parte dell'accordo, che prevedeva il rilascio di tutti i minori e le donne secondo una lista” trasmessa al movimento e da esso approvata. (Res)